Victoria hace región en muestra gastronómica

Victoria, La Capital y Corazón de Tamaulipas, latió con fuerza al reunir este martes a los alcaldes de la región centro del Estado, en la muestra gastronómica organizada como parte de las actividades de la feria estatal 2025.

En calidad de anfitriones, Lalo Gattás y Lucy de Gattás dieron la bienvenida y recorrieron los stands donde se exhibieron platillos tradicionales y grupos folklóricos amenizaron la degustación de miles de visitantes que asistieron al evento culinario.

"En Victoria, donde las flautas son de harina, siempre serán recibidos con los brazos abiertos", expresó Gattás Báez al hacer el corte del listón inaugural junto a sus homólogos de San Carlos, Hidalgo, Jiménez, Abasolo, Soto La Marina, Padilla, Guémez, Casas, Llera y Jaumave.

