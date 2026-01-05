Felicita Lalo Gattás a periodistas en su día

Con motivo del Día del Periodista, el alcalde de Victoria, Lalo Gattás, expresó su reconocimiento y respeto a quienes con su pluma, voz y pasión desempeñan la profesión de informar con veracidad a la sociedad victorense.

Afirmó que la libertad de expresión que ejercen representantes de los medios de comunicación, fortalece la crítica constructiva entre el gobierno municipal y ciudadanos, al facilitar el diálogo, intercambio de ideas y toma democrática de decisiones.

A título personal, y de los servidores públicos del Ayuntamiento, reiteró el respeto a los periodistas que apoyan en la difusión de actividades y acciones que realiza el gobierno de Victoria para impulsar el desarrollo social, económico y bienestar de los habitantes de la Capital de Tamaulipas.



