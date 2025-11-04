Perrito se reúne con su familia después de quedar solo tras choque en Tamaulipas

Luego de un accidente automovilístico, un perrito quedó dentro de un auto mientras su familia fue trasladada a recibir atención médica. Sin embargo, la mascota pudo ser resguardada por elementos de la Guardia Estatal, quienes la entregaron a sus dueños.

El hecho ocurrió en el kilómetro 73 de la Carretera Federal 85 de Tamaulipas, cuando varios vehículos se vieron involucrados en un percance carretero. Cuando llegaron al lugar, los policías de Tamaulipas se percataron de la presencia de un perrito al interior de uno de los vehículos participantes, debido a que los ocupantes de la unidad fueron trasladados para recibir atención hospitalaria.

Al ver al perrito solo, el personal de Apoyo Carretero lo resguardó en la Estación Segura Hidalgo para preservar su integridad. Finalmente, luego estar separados debido a este accidente automovilístico, la familia y su mascota fueron reunidos.