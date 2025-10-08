Frontera de Tamaulipas atraviesa sequía; presas mantienen bajo nivel

Doce municipios de Tamaulipas se encuentran en color rojo debido a la falta de lluvias, especialmente en ciudades como Reynosa, Río Bravo, la ribereña, Nuevo Laredo y Matamoros, informó la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social del estado.

Durante la Vigésima Segunda Reunión Ordinaria del Comité de Seguimiento del Semáforo del Cuidado del Agua, encabezada por el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, se presentó el semáforo hídrico de cada municipio conforme a su situación de disponibilidad y reservas de agua.

Se dio a conocer que los municipios de Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Nicolás, Tula y Valle Hermoso permanecen en color rojo.

Las presas internacionales La Amistad y Falcón alcanzan un almacenamiento conjunto de 236 millones de metros cúbicos, niveles bajos derivados de las falta de precipitaciones en la zona fronteriza.

Pese a estas condiciones, el secretario aseguró que el abastecimiento para el uso público urbano está garantizado y se implementarán medidas adicionales para optimizar el aprovechamiento del recurso en los organismos operadores.

Municipios en verde y amarillo

Los municipios de Aldama, Altamira, Ciudad Madero, Gómez Farías, González, Hidalgo, Jaumave, Llera, Mainero, El Mante, Palmillas, Soto la Marina, Tampico y Xicoténcatl se encuentran en color verde.

Mientras que los municipios de Abasolo, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Casas, Cruillas, Güémez, Jiménez, Méndez, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, San Carlos, San Fernando, Victoria y Villagrán se ubican en color amarillo.