Cierran carretera por falta de electricidad

Más de un centenar de hombres y mujeres de tres comunidades rurales del municipio de Güemez, Tamaulipas, bloquearon por espacio de tres horas la carretera federal Victoria-Monterrey, exigiendo a la CFE un servicio de energía eléctrica eficiente y sin interrupciones.

El estrangulamiento de la vía de comunicación federal se realizó en el kilómetro 20; señalando los manifestantes de los ejidos San Juanito, Santa Gertrudis y San Cayetano que tienen cinco días sin luz, afectando a más de 600 familias.

Los inconformes señalaron a los medios de comunicación que, ante la falta de energía eléctrica, sufrieron pérdidas al descomponerse los alimentos cárnicos, lácteos, embutidos, entre otros que requieren refrigeración.

Además de pasar largas noches en vela las familias al cuidar a personas de la tercera edad, niños y personas enfermas postradas en cama, quienes más sufrieron por la falta de energía para encender un ventilador o clima.

El bloqueo carretero inicio a las 13:00 horas y concluyó a las 16:00 horas al llegar dos cuadrillas del personal de mantenimiento de la Comisión Federal de Electricidad, para reparar el desperfecto que mantenía a las más de 600 familias sin el servicio de luz en las tres comunidades rurales del municipio de Güemez.

Personal de la paraestatal, señaló que los apagones y suspensiones prolongadas del servicio de energía eléctrica en esta área, se debe a los trabajos de mantenimiento y de interconexión que se están realizando en las redes de abasto de las líneas de alta tensión que se abastecen de la subestación de Güemez a la línea general que va hacia la frontera de Tamaulipas.



