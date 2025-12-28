Muere Marco Antonio Bernal Gutiérrez

Marco Antonio Bernal Gutiérrez falleció la noche del sábado a la edad de 72 años, según confirmaron fuentes familiares.

Marco Antonio fue exprecandidato del #PRI a la gubernatura en dos ocasiones: la primera, cuando fue electo candidato Tomás Yarrington, y la segunda, cuando Baltazar Hinojosa Ochoa fue ungido como candidato.

Detalles sobre su carrera política

Originario de Matamoros, se destacó como Senador de la República y diputado federal. También desempeñó el cargo de Comisionado para la Paz en Chiapas.

Licenciado en Psicología, fue presidente de la Fundación Colosio dentro del PRI. Además, trabajó como presidente de Programación y Presupuesto, así como presidente del Programa Nacional de Solidaridad.

La noticia de su fallecimiento ha generado reacciones en el ámbito político y social, recordando su legado y contribuciones a la política mexicana.