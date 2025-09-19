Fallece Óscar Almaraz ex alcalde de Victoria

Este jueves trascendió el fallecimiento de Óscar de Jesús Almaraz Smer, reconocido político tamaulipeco, a los 57 años de edad. Presuntamente la causa del deceso habría sido un infarto.

Almaraz Smer se desempeñó como presidente municipal de Ciudad Victoria (2016-2018) y diputado federal por el Distrito 5 en la LXV Legislatura, además de haber ocupado cargos relevantes en la política local y estatal. Durante su trayectoria, fue miembro de distintas comisiones legislativas, incluyendo Federalismo y Desarrollo Municipal, Asuntos Migratorios y Presupuesto y Cuenta Pública.

Su carrera política estuvo marcada por su paso por el PRI y posteriormente por el PAN, partidos en los que buscó impulsar proyectos de desarrollo y gestión municipal.



