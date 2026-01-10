Derrapa y muere

Un motociclista perdió la vida al derrapar la unidad que conducía a exceso de velocidad sobre la carretera federal Victoria-Tula, informaron autoridades de la Guardia Nacional.

El lamentable accidente se registró en el kilómetro 154 de la vía de comunicación arriba citada, sitio hasta donde arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron que el conductor de la motocicleta, ya no tenía signos vitales.

Detalles del accidente en carretera Victoria-Tula

Las autoridades policiacas informaron que el conductor de la motocicleta se desplazaba a exceso de velocidad y al tomar una curva prolongada, derrapó por la gravilla que había sobre el pavimento asfáltico, perdiendo el control y terminar impactándose su humanidad sobre unas rocas.

Acciones de la Guardia Nacional tras el accidente

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, llegaron al sitio realizando las diligencias correspondientes, además de dar fe del cuerpo sin vida y ordenar su traslado a la funeraria en turno para la práctica de la autopsia correspondiente.

Identificación del motociclista fallecido

El ahora occiso fue identificado como Rene "G" de 43 años y con domicilio en la capital del estado, quien prestaba sus servicios de manera eventual en la clínica del ISSSTE de la capital del estado.