Cierran cuatro Juntas de Conciliación en Tamaulipas; personal se incorpora a nuevos Centros

Con el cierre de cuatro Juntas de Conciliación en Tampico, Reynosa y Ciudad Victoria, se sigue aplicando la reforma laboral en Tamaulipas, aseveró el secretario del Trabajo, Gerardo Illoldi. Añadió que el personal que labora en ellas se incorpora a las actividades en los nuevos Centros donde se busca la mejor solución entre trabajador y patrón.

"Las juntas ya están desapareciendo, de hecho el gobernador acaba de firmar el decreto de extinción de cuatro juntas, la junta local de Tampico, una junta especial también en Tampico, la junta número ocho de Ciudad Victoria y la junta número cinco de Reynosa. Si esta tendencia sigue, vamos a lograr cumplir el objetivo que para el cierre de la administración poder estar concluyendo de manera total con las Juntas de Conciliación".

¿Cuál es la situación del personal de las Juntas de Conciliación?

Sobre qué pasa con el personal de las Juntas de Conciliación, el secretario descartó despidos masivos, incluso hay la opción de incorporarse a los nuevos Centros de Conciliación. "Se están reincorporando, por ejemplo, las Juntas que se extinguieron, la gente que estaba en las que se cerraron, los que son personal de base, pasan a ayudar con el rezago... La idea es que todos los que son trabajadores de base se queden con nosotros, si ellos así lo consideran".

¿Cómo se implementará la reforma laboral en Tamaulipas?

Añadió que se pretende que cada vez sean más rápidos los procesos de cierre de Junta y, una vez que se concluya de manera total, el personal pueda sumarse a las filas de la Secretaría. "Ya sea en el área de inspección, en capacitación o inclusive en el Centro de Conciliación. Quienes tengan, obviamente, más desarrollado el tema de la conciliación, que tengan más interés por esto, pues van a fortalecer los Centros de Conciliación, que es el nuevo modelo de justicia laboral.