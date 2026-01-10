Colapsa exportación ganadera

La exportación de ganado bovino de Tamaulipas hacia Estados Unidos cayó a su nivel más bajo en al menos los últimos 15 años, revelan datos del Senasica.

En medio de rechazos masivos por riesgos sanitarios, deficiencias en el manejo de los animales y el impacto directo que generó la confirmación de los tres primeros casos de gusano barrenador en la entidad.

Durante el ciclo 2024–2025, apenas se logró la exportación de 24 mil 365 cabezas, una cifra muy por debajo de los volúmenes históricos y que contrasta con los 154 mil 454 animales enviados en el periodo 2020–2021 o los 159 mil 013 del ciclo 2019–2020, de acuerdo con cifras oficiales.

En paralelo, los rechazos en corrales de exportación se incrementaron de manera alarmante.

Tan solo en 2025, el promedio semanal pasó de 10 a 38 animales rechazados, hasta dispararse a 367 rechazos en una sola semana, hecho que se vería también afectado tras la confirmación de los primeros casos de gusano barrenador en ranchos de Llera, Altamira y González.

La numeralia acumulada de rechazos entre 2019 y 2025 asciende a 13 mil 952 cabezas, con picos importantes en 2024 y 2023.

De ese total, siete mil 091 animales fueron rechazados por riesgos sanitarios, dos mil 435 por mal manejo, dos mil 289 por incumplimiento de requisitos y dos mil 137 por otros motivos.

Entre las principales anomalías detectadas destacan la presencia de garrapatas, con cuatro mil 033 casos; enfermedades de bajo riesgo, con tres mil 012; animales golpeados o débiles, con mil 888. Así como 819 por falta de dictamen de tuberculosis.

A ello se suman 507 casos de castración reciente, 310 animales sin herraje claro y otras irregularidades que han frenado la salida del ganado hacia el mercado estadounidense.

Ante este escenario, el secretario de Desarrollo Rural, Antonio Varela Flores, aclaró que el caso de gusano barrenador detectado en Tamaulipas no se considera de origen local.

"No se considera un caso autóctono, es foráneo y lo vamos a inactivar", afirmó.

Cuestionado sobre si la plaga fue detectada en los filtros sanitarios instalados con entidades vecinas, respondió de manera directa que "no lo detecto", y descartó que el ingreso haya sido por movilización de ganado, a pesar de contar con un presupuesto de 26 millones de pesos.

"No llegó por movilización", sostuvo.

Sobre las posibles vías de ingreso del gusano barrenador, el funcionario explicó que existen diversos factores,a que la mosca "puede llegar volando, puede llegar por fauna silvestre, puede llegar por muchas maneras", señaló.

Varela Flores indicó que una de las principales estrategias de contención ha sido la liberación de mosca estéril, acción que se ha reforzado tras la detección del caso.

"Se han estado liberando moscas, eso es otra cosa que le pedimos a Fisuda, que las parrillas de liberación las intensifiquen en esa zona, para que haya más mosca estéril ahí apoyando también", expuso.

En el caso específico de Tamaulipas, destacó que el estado ha destinado recursos importantes para fortalecer la sanidad animal.

Finalmente, el titular de Desarrollo Rural reconoció el desplome en los volúmenes de exportación durante 2025.

"Alrededor de 25 mil nada más, fueron muy poquitos", admitió, al confirmar que el impacto sanitario y los rechazos han colocado a la exportación ganadera de Tamaulipas en uno de sus momentos más críticos.



