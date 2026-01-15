Tamaulipecos destacan en oferta laboral extranjera

La mano de obra tamaulipeca se ha posicionado en la oferta que se tiene de especialistas de diversos ramos laborales mundiales resaltó el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas Luis Gerardo Illoldi Reyes.

El funcionario manifestó que mediante la consolidación de una estrategia de vinculación laboral internacional es como se han ido abriendo camino cientos de tamaulipecos, ocupando espacios en Estados Unidos, Canadá y Europa.

Luis Gerardo Illoldi Reyes, titular de la Secretaría del Trabajo en Tamaulipas

Mencionó que se ha tenido una estrecha colaboración con el Servicio Nacional del Empleo, quienes priorizan enviar mano de obra calificada, pasando los aspirantes por diversos filtros, lo que garantiza que llegarán a espacios formales y seguros.

“Buscamos exportar mano de obra calificada tamaulipeca hacia países como Estados Unidos y Canadá, pero también tenemos ofertas de empleo en Europa, como Alemania, particularmente en el caso de enfermeras, donde ha resultado una dinámica muy provechosa”, señaló.

Así mismo dijo que hay un marcado interés por parte de empleadores extranjeros por contar con los servicios de trabajadores de Tamaulipas, esto debido a que personas que han ocupado puestos con anterioridad han demostrado un buen desempeño laboral así como conducta intachable, dejando un buen sabor de boca para sus patrones.

Recordó que se tiene una meta de colocación de por lo menos mil personas, de la cual hasta el momento tienen un resultado aceptable, ya que 785 tamaulipecos laboran en distintas partes del mundo, por lo que confían que dentro de poco se pueda llegar a la cifra esperada.

Señaló que otro de los factores que ha beneficiado la contratación de personas de nuestra entidad es que existe un déficit de personas preparadas en Estados Unidos, dejando un impacto positivo en la economía local, ya que se tiene el envío de remesas e incluso algunos al volver inician emprendimientos.

El funcionario informó que el año pasado, este programa registró un crecimiento, quedando en el 9 por ciento respecto a años anteriores y confió en que la cifra pueda casi duplicarse en el próximo periodo.