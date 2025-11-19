Exigen poner fin a la privatización de agua

Integrantes de diversos colectivos ciudadanos y representantes de cuencas hidrológicas de Tamaulipas comparecieron ante el Congreso local para exigir que la nueva Ley de Aguas de México incluya mecanismos estrictos de transparencia en la asignación de concesiones, el uso del agua y evitar la privatización de las cuencas.

En la sesión de la Comisión de Recursos Hidráulicos, la representante de la organización Agua para Todos, Agua para la Vida en Tamaulipas, Mayra García, subrayó que la prioridad es evitar cualquier tipo de privatización.

"El punto uno es no a la privatización de obras hidráulicas y servicios de agua y saneamiento", dijo.

Advirtió además sobre los riesgos de privatización, la reasignación discrecional de volúmenes y la amenaza histórica que han enfrentado las comunidades cuando el agua se convierte en un recurso sujeto a presiones externas.

"Transparencia en las reasignaciones y priorización de volúmenes para poblaciones que son afectadas en su acceso al agua por discriminación, violación de derechos humanos y colectivos", expuso.

También exigieron que la Conagua esté obligada a rendir cuentas de manera permanente sobre cómo se asignanas concesiones y los volúmenes de extracción.