Exigen feministas aclarar asesinato de Perla Magaly

Fue la propia FGJE quien reveló, a través de un breve comunicado, el hallazgo de un cuerpo sin vida el seis de abril en el municipio de Llera el cual, tras varios peritajes, se logró establecer que los restos corresponden a Perla Magaly quien el martes cinco del presente mes salió de su domicilio en la colonia Linda Vista al oriente de esta capital; no obstante, familiares de la menor no presentaron la denuncia sino hasta el lunes once.

"A las autoridades no les queda más que actuar con la debida diligencia y agotar todas las líneas de investigación por insignificantes que les parezcan debido a su falta de perspectiva de género, deben dar una respuesta, en primer lugar, a la familia y en segundo a toda la sociedad tamaulipeca", reclama el Frente Feminista Tamaulipeco. En el mismo medio recordaron el caso de Yaminah Izamary de 15 y Ariatne de 13 quienes cumplen ya un mes, y doce días respectivamente, ausentes de sus hogares.