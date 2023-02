Exige familia justicia

Dicen que no iba borracho pero sí olía a cerveza (...), yo le dije a la Fiscalía porqué lo dejaron salir, dice que no está libre pero yo supe que sí está libre" Sanjuana Ramírez Pérez, madre de la víctima Norma Berenice

La familia del pequeño Dimas Alfonso Rodríguez demanda justicia por la muerte del menor de 7 años así como de su hermano, de 5 meses de gestación, luego de haber sido atropellados mientras se trasladaban en motocicleta la noche del 15 de diciembre pasado en donde los padres, Alfonso Rodríguez Martínez y Norma Berenice Rodríguez Ramírez, también sufrieron graves lesiones.

"Pedimos justicia, que se le paguen todos los daños a mi hija, que le pague todo... ahorita estamos sin comer por causa de ese problema ya no tengo trabajo y no tengo recursos para darle a mi hija de comer", denunció la señora Sanjuana Ramírez Pérez, madre de la víctima, "la Fiscalía lo dejó libre (al responsable) y queremos que se haga justicia".

Los hechos ocurrieron el 15 de diciembre pasado cuando, presuntamente, un automovilista se pasó la luz roja del semáforo ubicado en el 8 Carrera Torres en la zona centro de la ciudad impactando la motocicleta en la que viajaba la humilde familia, arrastrando la frágil unidad por cincuenta metros, y dejando sin vida al pequeño Ponchito provocando además la pérdida del producto en gestación.

"Vamos y exigimos que paguen todos los gastos, todos los daños y nada más nos traen para allá y para acá, que sí y que no y a la mera hora hasta ahorita no", la familia identificó como responsable a Pedro Pablo Guerrero Carcur, hijo de una influyente familia victorense, "dicen que unos días estuvo encerrado pero ya después lo dejaron libre porque si no estaba libre no podía pagar los gastos, pero yo no firmé (ningún perdón) nada".

Será el próximo 15 de febrero cuando se llevará a cabo la próxima audiencia judicial en donde se teme que el señalado sea excusado de toda culpa luego de que el perito vial descartó el estado de ebriedad por parte de Guerrero Carcur, "dicen que no iba borracho pero sí olía a cerveza (...), yo le dije a la Fiscalía porqué lo dejaron salir, dice que no está libre pero yo supe que sí está libre", acusó Sanjuana Ramírez.

La madre de los niños (Ponchito y su hermano nonato), Norma Berenice, sufrió la pérdida del Bazo y la amputación de la pierna derecha y el padre, Alfonso, sufre pérdida de la memoria, cada uno se encuentra atendido por sus respectivas familias ante la imposibilidad económica que padecen, "yo solo pido justicia por mis hijos y por lo que me pasó", dijo la madre de familia caída en desgracia.