Invitan a conocer de cerca la monumental Virgen de El Chorrito antes de su instalación

La monumental escultura de la Virgen de El Chorrito, que será inaugurada el próximo 12 de diciembre y que se perfila como una de las más altas de Latinoamérica, podrá ser apreciada por el público antes de su ensamblaje final.

Las autoridades informaron que la obra permanecerá en exhibición temporal para que las y los visitantes al santuario religioso tengan la oportunidad de admirarla de cerca e incluso tocarla, algo que no será posible una vez instalada en su sitio definitivo.

¿Cuándo estará disponible la escultura?

La pieza estará disponible desde este viernes 28 de noviembre, en un horario de 8:00 de la mañana a 7:00 de la tarde, en la explanada de El Chorrito, donde se habilitó un espacio especial para su resguardo y visita.

La invitación está abierta para toda la ciudadanía, quienes podrán conocer los detalles y dimensiones de la escultura antes de que entre a la fase final de montaje rumbo a su inauguración en diciembre.

Cabe recordar que recientemente, el gobernador Américo Villarreal Anaya recibió de manos del padre Salvador Paniagua, las pupilas para los ojos de la escultura monumental de la también llamada Virgen de la Misericordia, en el Santuario de El Chorrito, las cuales recibieron la bendición del Papa León XIV para que sean un símbolo de paz y espiritualidad del pueblo tamaulipeco.

La escultura, ya instalada, medirá más de 32 metros y se entregará el próximo 12 de diciembre.