Artesanías de Tamaulipas llegan a vitrinas del AIFA

Los productos elaborados por artesanos de Tamaulipas son promovidos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), para ello hay vitrinas donde pueden exhibirlos, dijo el secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez.

El titular de la dependencia destacó la importancia de la promoción en la terminal aérea de la Ciudad de México, donde el estado cuenta con un espacio que expone de forma permanente las artesanías de la entidad.

Además de ofrecer información a través de trípticos de los destinos turísticos que ofrece Tamaulipas a sus visitantes locales, nacionales y extranjeros, señaló el funcionario estatal.

¿Cuál es la estrategia de promoción?

"La Secretaría de Turismo de Tamaulipas capacita, conecta y visibiliza a estos creadores, por medio de ferias locales, nacionales y en el extranjero, además de sus espacios permanentes en Punto Tamaulipas de Ciudad Victoria y Tamaulipas Se Transforma en el aeropuerto", indicó.

Aseveró que el talento local ya no se queda en su municipio, con apoyo institucional, la creatividad tamaulipeca cruza fronteras y demuestra que el arte hecho a mano también es un motor de prosperidad, refirió el funcionario estatal.