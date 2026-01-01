Contaminan hidrocarburos a municipios industriales

Los municipios con la mayor presencia de industrias en Tamaulipas registran múltiples reportes de contaminación ambiental por derrame de hidrocarburos, revelan registros oficiales de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

Entre 2015 y 2023, diversos municipios del estado reportaron 23 eventos de contaminación del suelo por gasolina, diésel y petróleo crudo, turbosina y sustancias altamente tóxicas que, al permanecer en el ambiente, pueden filtrarse a los mantos freáticos, liberar vapores nocivos y afectar de forma gradual a la población expuesta.

¿Qué municipios son los más afectados por la contaminación?

De acuerdo con cifras de la ASEA, Victoria encabeza la lista con nueve eventos, lo que la coloca como el municipio con mayor número de registros, seguida por Altamira y Jaumave, con tres casos cada uno. En tanto, González y Llera presentan dos eventos, al igual que Reynosa, mientras que San Fernando y Tula registran un caso respectivamente.

Detalles sobre los eventos de contaminación en Tamaulipas

La distribución de los eventos muestra que la contaminación no se limita a zonas industriales o costeras, pero sí son los más constantes, pues municipios del centro y sur del estado, así como áreas rurales, también aparecen en los registros, al ser el principal corredor de estos hidrocarburos.

En el caso de Victoria, al tratarse de la capital del estado y un área con alta densidad poblacional, donde la cercanía entre zonas habitacionales y sitios contaminados incrementa el riesgo de exposición a estos productos que pueden ser dañinos para la salud.