La eutanasia, fuera del Congreso de Tamaulipas

Mientras la discusión sobre la eutanasia avanza a nivel nacional, en Tamaulipas el tema permanece fuera de la agenda legislativa. Así lo confirmó la diputada local Lucero Deosdady Martínez López, quien reconoció que el Congreso del Estado no ha iniciado ningún análisis formal y que las prioridades actuales se centran en la despenalización y regulación de la interrupción legal del embarazo.

La legisladora explicó que, aunque existe ya una propuesta federal, en Tamaulipas no se encuentra en curso un proceso interno para abordarla, aunque reconoció que debe considerarse en la Constitución el acceso a una "muerte digna", como ya se establece que se debe tener una vida digna.

Cada quien tiene derecho a morir de manera digna, sostuvo la diputada.

Señaló que "en este momento la eutanasia sabemos que es un tema también público que ya se está analizando en el Congreso Federal, pero la verdad es que en este momento no lo hemos analizado".

En 2022 Colombia aprobó el "suicidio médicamente asistido", en el 2024 la Corte Constitucional de Ecuador reconoció la eutanasia; sin embargo, en México la eutanasia ni el suicidio asistido se han aprobado.

En noviembre pasado la activisa Samara Martínez respaldada por diputados del PAN, PRI y Morena presentó una iniciativa para modificar la Ley General de Salud para eliminar la prohibición vigente y garantizar que los pacientes con enfermedades incurables o degenerativas puedan decidir sobre el final de su vida con acompañamiento médico, ético y humano.

Frente al avance del debate nacional, la diputada aclaró que, aunque está enterada de la iniciativa federal, su grupo parlamentario no ha iniciado ningún análisis interno ni tiene el tema considerado en este momento, toda vez que se le ha dado prioridad a la despenalización del aborto, que también se mantiene estancado en comisiones.

"Para que entre en una conversación, que en este momento no estamos analizando, yo de manera personal ni ahorita en el grupo parlamentario, en este momento, la verdad es que no está (a discusión)", afirmó.

Aun así, reconoció que el tema se relaciona directamente con sectores altamente vulnerables, particularmente personas con enfermedades terminales o sin acceso constante a medicamentos.

"Claro que deben tener una muerte digna. Si tú me preguntas mi opinión personal, yo creo que yo de manera personal sí analizaría que eso es viable, salvo conocer exactamente los términos, porque cada quien tiene también derecho a morir de manera digna", sostuvo.