Eugenio Hernández obtiene amparo contra extradición





El exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, obtuvo un amparo para evitar su extradición a Estados Unidos por el delito de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero.

Luego de que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito concedieran en el expediente 329/2018 el amparo y ordenaran dejar sin efectos la resolución mediante la cual la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) había autorizado su entrega al gobierno estadounidense.

El fallo del tribunal revocó el acuerdo de extradición emitido el 2 de marzo de 2018 por la SRE, al concluir que dicho acto careció de exhaustividad, congruencia, así como de la debida fundamentación y motivación.

"La Justicia de la Unión ampara y protege a Eugenio Hernández Flores contra el acuerdo de dos de marzo de dos mil dieciocho, dictado por el Secretario de Relaciones Exteriores por el que concedió la extradición del nombrado al Gobierno de los Estados Unidos de América, para los efectos precisados en el considerando sexto de esta ejecutoria", se lee en el documento.

Los magistrados determinaron que la Cancillería no atendió de manera adecuada las objeciones técnicas previamente formuladas por un Juez de Distrito, quien había considerado improcedente conceder la extradición.

De acuerdo con la resolución, la SRE incumplió con los requisitos previstos en el artículo 16 de la Constitución y en el artículo 30 de la Ley de Extradición Internacional, al no analizar ni responder de forma suficiente los argumentos jurídicos que advertían la improcedencia de la solicitud presentada por las autoridades de Estados Unidos.

El tribunal subrayó que la negativa de extradición no constituye un acto de proteccionismo, sino el ejercicio de un mandato soberano del Estado mexicano, orientado a salvaguardar el interés superior de la Nación y a garantizar la impartición de justicia y la reparación integral del daño dentro del propio territorio nacional. "Es necesario precisar que la negativa de extradición del quejoso no es un acto de proteccionismo, sino la ejecución de un mandato soberano que prioriza el interés superior de la Nación y la obligación ineludible de garantizar la impartición de justicia y la reparación integral del daño en su propio territorio, de ahí que la opinión técnica del Juez de Distrito fue acertada, y si bien la misma no es vinculante, sí debió ser tomada en consideración por la Secretaría de Relaciones Exteriores al resolver la solicitud de extradición", señala el fallo.

Los magistrados ordenaron emitir una nueva resolución en la que se niegue formalmente la extradición; la protección también se hizo extensiva a los actos atribuidos al entonces Procurador General de la República y al Director del Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, al tratarse de consecuencias directas del acuerdo de extradición impugnado.

Con esta resolución, la justicia federal amparó y protegió a Hernández Flores contra la entrega a Estados Unidos, donde era requerido únicamente por el delito de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero, dentro de un proceso seguido ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas.

El origen del caso se remonta al 6 de octubre de 2017, cuando Eugenio Hernández Flores fue detenido por la entonces Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, acusado de los delitos de peculado y lavado de dinero, y recluido en el penal de Ciudad Victoria.

El 17 de octubre de 2017, la entonces Procuraduría General de la República liberó una orden de detención provisional con fines de extradición, la cual fue concedida y posteriormente ratificada por un juez federal.

Meses después, el gobierno de EU presentó formalmente la solicitud de extradición por los delitos de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero, operar un negocio de envío de dinero sin licencia y asociación delictuosa para cometer fraude bancario.

ABSUELTO DE CUATRO DELITOS

A finales de enero de 2018, el juez de distrito Eucario Adame Pérez emitió una opinión jurídica no vinculante en contra de la extradición; no obstante, el 2 de marzo de 2018, el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, autorizó la extradición para que Hernández Flores fuera procesado en Estados Unidos, aunque únicamente por el delito de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero.

Paralelamente, el 25 de agosto de 2023, Eugenio Hernández Flores abandonó el penal de Tenango del Valle, tras permanecer casi seis años en prisión, luego de ser absuelto de los delitos que se le imputaron en cuatro procesos penales.

El Juez Primero de Distrito en Tamaulipas, con residencia en Victoria, Genaro Antonio Valerio Pinillos, concedió un amparo que ordenó su inmediata libertad, misma que se concretó tras el pago de una fianza de cinco millones de pesos, la entrega de su pasaporte y el cumplimiento de medidas para garantizar que no se sustrajera de la acción de la justicia.



