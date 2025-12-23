Eugenio Hernández obtiene amparo contra extradición a Estados Unidos

El exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, obtuvo un amparo para evitar su extradición a Estados Unidos por el delito de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero.

¿Qué implicaciones tiene el amparo de Eugenio Hernández?

Luego de que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito concedieran en el expediente 329/2018 el amparo y ordenaran dejar sin efectos la resolución mediante la cual la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) había autorizado su entrega al gobierno estadounidense.

Detalles sobre el fallo del tribunal

El fallo del tribunal revocó el acuerdo de extradición emitido el 2 de marzo de 2018 por la SRE, al concluir que dicho acto careció de exhaustividad, congruencia, así como de la debida fundamentación y motivación.

Acciones de la SRE en el caso de extradición

Este amparo representa un importante giro en el caso de Eugenio Hernández, quien ha enfrentado diversas acusaciones relacionadas con su gestión como gobernador.