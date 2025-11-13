Tamaulipas presentará estudio a Conagua sobre situación en cuenca del Río Bravo

Tamaulipas elaborará un estudio técnico sobre el comportamiento de la cuenca del río Bravo, mismo que será presentado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pues se busca que no se tomen decisiones que pongan en riesgo el agua para la población y para los productores, sobre todo del Distrito de Riego 025, dijo el gobernador Américo Villarreal Anaya.

El mandatario tiene una gira de trabajo en la Ciudad de México, donde se reunió con el director general de la Conagua, Efraín Morales López, donde coincidieron en que la letra del Tratado de 1944 debe respetarse, pero no poner en riesgo el volumen de agua almacenado en las presas internacionales La Amistad y Falcón.

Villarreal Anaya manifestó su preocupación porque, en la suma de agua mexicana almacenada en las presas internacionales La Amistad y Falcón, solo se cuenta con 219 Mm³ y se requiere un volumen a nivel de presas de 350 Mm³. Por ello, se anunció que se llevará a cabo un análisis técnico puntual respecto de la situación mencionada.

Asimismo, se pronunció por que no se tomen decisiones que pongan en riesgo el agua para la población y para los productores, sobre todo del Distrito de Riego 025.

Precisó que instruyó a la Secretaría de Recursos Hidráulicos a elaborar un estudio técnico sobre el comportamiento de la cuenca del río Bravo, con el propósito de presentarlo a las autoridades correspondientes, previo análisis de la Conagua.