Refuerzan estrategia contra la extorsión

Durante la reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, el maestro Alfredo Almora García, director general de Atención a Víctimas de Secuestro y Extorsión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ante el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien presidió esta mañana la reunión de seguridad en las instalaciones del C-3 de esta capital, el funcionario de la SSPC dio a conocer que la Estrategia Nacional contra la Extorsión se sustenta en cinco ejes: creación de Unidades Antiextorsión locales, detenciones mediante investigación e inteligencia, capacitación de operadores de la línea 089 en manejo de crisis, aplicación de protocolos de atención a víctimas y campañas nacionales de prevención.

En la reunión, el mandatario estatal expresó todo su respaldo a la estrategia y exhortó a los integrantes de la mesa a reforzar las acciones encaminadas a la reducción de los delitos, en particular la extorsión, cuyo impacto lesiona la economía de los ciudadanos, así como a comercios y pequeñas empresas.

CAPACITAN A OPERADORES DEL 089

La SSPC ha capacitado a 873 operadores de la línea telefónica 089 en modalidades de extorsión, manejo de crisis y negociación, instrucción en la que participó un equipo de operadores tamaulipecos. Además, el Centro de Atención Ciudadana 088 homologará la atención de reportes de extorsión con la línea 089.

En paralelo, Tamaulipas participó en las reuniones con representantes de Unidades Antisecuestro, el Centro Nacional de Información y C5 estatales, con el fin de unificar criterios para la apertura de carpetas de investigación.

La SSPC identifica diversas hipótesis de extorsión, entre ellas: montachoques, amenazas telefónicas, cobro de piso, montadeudas y exigencias bancarias, principalmente.

ALIENTAN DENUNCIAS FORTALECIENDO LA CONFIANZA CIUDADANA