Trámite de licencias y placas deja a Tamaulipas más de 19 mdp de ingresos

La Secretaría de Finanzas de Tamaulipas ha tenido ingresos superiores de 19 millones de pesos con el trámite de licencias y placas vehiculares, esto gracias a que la ciudadanía está aprovechando los descuentos en los trámites en las Oficinas Fiscales del estado.

¿Cuál es el impacto de los estímulos fiscales?

El secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, destacó que los programas de estímulos fiscales para motociclistas han registrado una alta participación ciudadana en todo el estado, lo que refleja el compromiso con el cumplimiento vehicular y la promoción de la seguridad vial.

Durante el periodo de aplicación de los estímulos, las Oficinas Fiscales reportaron la emisión de 7,698 licencias de conducir, lo que representó una recaudación de 6,158,400 pesos, así como la realización de 11,413 servicios de placas vehiculares, con ingresos por 9,929,310 pesos.

¿Qué beneficios ofrecen los estímulos fiscales?

El decreto de estímulos fiscales para motociclistas establece un pago único de 870 pesos y otorga descuentos del cien por ciento en placas, tarjeta de circulación y engomados de años anteriores. Asimismo, contempla una tarifa preferencial de 800 pesos para la expedición de la licencia de motociclista, con el propósito de que las y los propietarios de este tipo de unidades se mantengan al corriente en sus obligaciones vehiculares.

El secretario de Finanzas reiteró la invitación a la ciudadanía para seguir aprovechando los beneficios fiscales vigentes hasta el 31 de diciembre. Recordó que, para acceder al programa, las personas contribuyentes deberán contar con licencia de conducir vigente y realizar su trámite en cualquiera de las Oficinas Fiscales de Tamaulipas.