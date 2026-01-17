Mensajeros de paz entregan estímulos a comités

La presidenta del DIF Díaz Ordaz, Lic. Nallely García Díaz, presidió la entrega de estímulos a los comités de desayunos escolares y comedores comunitarios del municipio, por parte de los Mensajeros de Paz del DIF Tamaulipas. Reconociendo la entrega y compromiso de quienes participan de manera voluntaria en esta noble labor, se hizo entrega de los estímulos beneficiando a más de 120 familias.



