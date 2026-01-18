Expropian 8 predios para estaciones seguras de GE

El Estado expropió ocho terrenos en la frontera del estado para construir las nuevas Estaciones Seguras de la Guardia Estatal.

El subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Luis Béas Gámez, explicó que la expropiación es una facultad legal del Estado que se ejerce cuando existe una causa de utilidad pública, con el objetivo de desarrollar obras que beneficien a la sociedad, siempre mediante el pago correspondiente a las personas que acrediten derechos sobre los inmuebles.

"El Estado tiene la facultad de iniciar procedimientos de expropiación cuando hay una necesidad de realizar una obra en beneficio de la sociedad, y esto tiene como efecto entrar legalmente en propiedad de un terreno, claro, pagándole a quien acredite derechos el valor correspondiente", señaló.

Béas Gámez detalló que, en los últimos meses, el Ejecutivo estatal ha impulsado estos procedimientos a solicitud de la Secretaría de Seguridad Pública, con el propósito de asegurar la disponibilidad de predios donde se edificarán las 15 estaciones que brindarán apoyo permanente a quienes transitan por las carreteras.

"Desde la Secretaría General de Gobierno hemos iniciado alrededor de ocho procedimientos de expropiación para poder construir las Estaciones Seguras", precisó.

Indicó que este proyecto responde a una de las prioridades del gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a garantizar condiciones de mayor seguridad para la población, particularmente en tramos carreteros de mayor flujo vehicular.

"Uno de los principales objetivos del gobernador es realizar todas las obras necesarias para combatir la inseguridad y asegurar la tranquilidad del pueblo tamaulipeco, y en ese sentido se trabaja en la construcción y remodelación de las Estaciones Seguras", afirmó.

Sobre la ubicación de los predios, el subsecretario explicó que la mayoría se localizan en municipios de la zona fronteriza, desde Nuevo Laredo hasta Matamoros, donde se ha considerado prioritario reforzar la presencia institucional.

"En términos generales son municipios de la frontera; tenemos procedimientos en Miguel Alemán, en Río Bravo, en Guerrero, entre otros puntos del estado", detalló.

Respecto al proceso legal, Béas Gámez explicó que cada expropiación inicia con una solicitud debidamente justificada, seguida de dictámenes técnicos y jurídicos, la investigación sobre la propiedad del inmueble y la notificación a los posibles dueños.

"Se investiga a quién pertenece el inmueble, se les notifica, se les informa cuál es la causa de utilidad pública y qué es lo que se quiere hacer; ya una vez que se determina la procedencia, se emite la resolución y se establece el pago correspondiente", explicó.