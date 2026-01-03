Avanzan estaciones seguras

El Estado notificó a seis personas y dos empresas la expropiación de dos predios en Río Bravo y Matamoros para la construcción de las estaciones seguras "Palo Blanco" y "Estación Norte".

Los tramites corresponden al proceso legal mediante la expropiación de diversos predios por causa de "utilidad pública", como parte de un proyecto para fortalecer la infraestructura de seguridad en una de las zonas más conflictivas de Tamaulipas.

De acuerdo con edictos publicados dentro de los expedientes administrativos de expropiación 7/2025 y 9/2025, se autorizó la ocupación de terrenos que serán destinados a la edificación de bases de la Guardia Estatal, integradas al proyecto denominado "Estación Segura".

En el municipio de Río Bravo, el expediente 7/2025 contempla la expropiación de un inmueble con una superficie de 2 mil 548.60 metros cuadrados, los cuales serán utilizados para la construcción del proyecto Estaciones Seguras "Palo Blanco".

Los procedimientos legales fueron notificados a Malaquías Aguirre López, Elvia de Luna Aranda, Enedelia López Guzmán viuda de Aguirre y Amanda Aguirre López, como parte del cumplimiento formal del proceso administrativo.

En tanto, en el municipio de Matamoros, el expediente 9/2025 establece la expropiación de un predio con una superficie de 2 mil 500 metros cuadrados, destinado al proyecto Estaciones Seguras "Puerto Norte".

En este caso, los edictos hacen del conocimiento de la resolución a Jorge Enrique Segura García y Elizabeth Patiño Lemus, así como a las personas morales Agropecuaria La Capilla del Noreste, SA de CV, y Banco Santander México.

Esta acción forma parte del plan para construir una red de 15 Estaciones Seguras en la frontera de Tamaulipas.

El proyecto contempla la construcción de bases de la Guardia Estatal en municipios como Nueva Ciudad Guerrero, Ciudad Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo y Matamoros, con el objetivo de mejorar la cobertura operativa, la vigilancia territorial y la capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad.

El Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) es la dependencia responsable de coordinar las labores relacionadas con la adquisición de los predios necesarios para este programa prioritario.

En este proceso el instituto brinda acompañamiento técnico y jurídico para garantizar que los procesos de expropiación, compra-venta o donación de terrenos se realicen respetando las leyes vigentes.

De acuerdo con la última información, hasta el momento se habían adquirido tres predios mediante contratos de donación y uno más a través de compra-venta.

Adicionalmente, otros dos terrenos se encuentran en proceso de adquisición, mientras que para los nueve restantes se activaron procedimientos de expropiación, en los que participan de manera coordinada diversas dependencias estatales.

Entre las instancias que colaboran en estos procesos se encuentran la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría General de Gobierno, el Instituto Registral y Catastral, el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, con el propósito de asegurar certeza jurídica tanto al Estado como a los propietarios involucrados.

Actualmente Tamaulipas cuenta con una red de 25 estaciones, y una vez concluido el nuevo paquete serán 40 con una distancia de 50 kilómetros una de otra.



