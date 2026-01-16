Contará Tamaulipas con estaciones meteorológicas

Para poder ofrecer un mejor sistema de alerta y prevenir incidentes con fenómenos hidrometeorológicos, el secretario general de Gobierno Héctor Villegas González indicó que se está trabajando en el desarrollo de un nuevo sistema de estaciones de medición.

Dijo que, con esta acción, Tamaulipas se coloca entre las primeras entidades del país en contar con este tipo de tecnología la cual permitirá generar información en tiempo real para que la ciudadanía pueda estar enterada de las condiciones del clima, además de ayudar a prevenir situaciones adversas en las diversas temporadas del año.

Acciones de la autoridad para prevenir incidentes climáticos

Mencionó que, aunado a esto, se tiene una coordinación constante con las dependencias municipales para la atención de la población durante la temporada invernal, mediante la entrega de cobijas, la habilitación de refugios temporales y la vigilancia constante en los distintos puntos de la entidad, con el objetivo de anticiparse a cualquier contingencia.

Coordinación municipal ante la temporada invernal

Reconoció que hasta el momento, no se han registrado temperaturas extremas; sin embargo, dijo que el Gobierno del Estado se mantiene alerta, difundiendo información oportuna a través de los canales oficiales y recordando a la población que las líneas de emergencia están disponibles para atender cualquier situación que pudiera presentarse.