Prohíben los supermercados estacionar motocicletas

Gran polémica han causado gerentes de supermercados la prohibir a motociclistas aparcar como los automovilistas.

Por lo menos dos establecimientos de estos giros, han tomado esta determinación y son los ubicados en:

- Avenida Madero entre calles Héroes de Nacozari y Matamoros, zona Centro

- Avenida Madero esquina con Vicente Guerrero,zona Centro

No obstante, algunos motociclistas han desafiado esta medida, bajo el argumento de que dicha prohibición no está regulada por el Reglamento de Tránsito.



