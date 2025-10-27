Prohíben los supermercados estacionar motocicletas

Prohíben los supermercados estacionar motocicletasGran polémica han causado gerentes de supermercados la prohibir a motociclistas aparcar como los automovilistas
Gran polémica han causado gerentes de supermercados la prohibir a motociclistas aparcar como los automovilistas.
Por lo menos dos establecimientos de estos giros, han tomado esta determinación y son los ubicados en:
- Avenida Madero entre calles Héroes de Nacozari y Matamoros, zona Centro
- Avenida Madero esquina con Vicente Guerrero,zona Centro
No obstante, algunos motociclistas han desafiado esta medida, bajo el argumento de que dicha prohibición no está regulada por el Reglamento de Tránsito.
EL MAÑANA RECOMIENDA