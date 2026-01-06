Tamaulipas inicia el 2026 con estabilidad financiera

A pesar de los retos y desafíos que representa el inicio de 2026 por el complejo panorama internacional, Tamaulipas cuenta con estabilidad financiera, un paquete económico que habrá de fortalecer el Plan México y con un presupuesto humanista que garantiza la continuidad y profundización de los programas sociales, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien hizo un llamado a colocar en un primer plano, y ante todo interés, una agenda humanista que se distinga por reeditar la esperanza, repudiar la violencia, la tiranía, la intriga y el abuso del poder, además de preservar la justicia, la paz y la fe.

Al presidir la primera ceremonia cívica de honores del año nuevo, en la explanada de Palacio de Gobierno, el jefe del Ejecutivo estatal destacó que en Tamaulipas existen condiciones favorables para continuar nuestra transformación, aun frente a un entorno internacional en el que diferencias y divisiones políticas antagónicas han sembrado discordia e incertidumbre, generando hostilidades que han rebasado el terreno de la diplomacia, causando sufrimientos a millones de personas y familias que son arrastradas a conflictos de orden geopolítico, contrarios al derecho, a la razón y a la empatía que debe existir entre semejantes.

"Al refrendarles mis mejores deseos para este 2026, a cada uno y a cada una de ustedes y sus familias, el exhorto es a reeditar la esperanza que moviliza conciencias, que alienta la participación y que impulsa el cambio positivo, y que esta conciencia continúe activa, despierta y orgullosa de una nación que busca una unidad democrática, fortalecer su identidad, su historia, su cultura y que es, a la vez, su mayor fortaleza ante el riesgo de cualquier amenaza", expresó.

El gobernador destacó que Tamaulipas cerró el 2025 con un balance positivo: por primera vez en tres años logró reducir su deuda, cuenta con la confianza de los inversionistas, aumentó la calificación crediticia y tiene un presupuesto superior a los 80,000 millones de pesos que sostiene el compromiso de aumentar la inversión pública en salud, bienestar, vivienda social, infraestructura y, por supuesto, la paz y la seguridad.



