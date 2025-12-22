Indagan preparatorias por certificados falsos

La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) inició una cacería en contra de escuelas de Nivel Media Superior y Superior para detectar casos donde se presume la expedición de certificados falsos.

El titular de la dependencia, Miguel Ángel Valdez García, explicó que consiste en un proceso de vigilancia y revisión contra instituciones educativas que presuntamente expiden certificados apócrifos, particularmente en el nivel medio superior, luego de reportes sobre un instituto privado que habría emitido documentos con logotipos oficiales sin validez.

Lo anterior, luego de recibirse denuncias de 23 alumnos que fueron estafados por la "Prepa Latino", institución ubicada sobre la Avenida Primero de Mayo, en el centro de Ciudad Madero, al recibir documentos sin validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Bajo ese contexto, el secretario de Educación confirmó que se trata del primer caso detectado durante los siete meses que lleva al frente de la dependencia, y aseguró que será investigado.

"No tengo registro más que esta. La primera de estos siete meses que yo llevo y con gusto la vamos a investigar", señaló.

El funcionario explicó que la SET mantiene monitoreo permanente sobre más de 300 preparatorias privadas que operan en Tamaulipas con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), a través de un departamento especializado en educación media superior.

"De vez en vez descubrimos, hacemos las visitas, las estamos monitoreando, que cumplan y que estén en regla", puntualizó.

Como parte de una estrategia nacional para frenar fraudes y falsificaciones, Valdez García adelantó que el certificado de bachillerato será totalmente digital y contará con múltiples candados de seguridad.

"Viene el certificado preparatorio ya totalmente digital unificado con más de ocho o nueve candados de seguridad; va a ser una realidad en un año", explicó, al detallar que el proceso requiere armonizar los sistemas de control escolar de los 32 estados.

En el Código Penal para el Estado de Tamaulipas se tipifican y sancionan diversos actos relacionados con la falsificación y uso de documentos, lo cual aplica también a la expedición o utilización de certificados escolares apócrifos, tales como diplomas o constancias sin validez oficial.

LO QUE DICE LA LEY

El Artículo 250 del Código Penal estatal define el delito de falsificación de documentos públicos o privados, incluyendo actos como poner una firma falsa, alterar el contenido de un documento, o expedir un documento inexistente o sin requisitos legales.

Si se trata de un documento público, como lo sería un certificado escolar con validez oficial, la pena es de 4 a 8 años de prisión y multa de 200 a 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

El Código también señala que incurre en sanción quien use una certificación expedida para otro como si fuera propia o altere una certificación que le fue entregada.