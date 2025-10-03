Escuelas de poblado Santa Engracia suspenden clases; Vocería descarta riesgo

Diversas escuelas del poblado Santa Engracia, ubicado al centro de Tamaulipas, suspendieron clases debido a temor por supuestos hechos de inseguridad. Las autoridades de Educación establecieron contacto con los directores, mientras que la Vocería de Seguridad descartó alguna situación de riesgo.

La Vocería de Seguridad informó que la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) estableció contacto con las escuelas que suspendieron clases en la región de Santa Engracia.

Refirió que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, se mantiene presencia de vigilancia permanente en la zona.

"Hasta el momento no se tienen reportes sobre situaciones de riesgo", subrayó la dependencia.

Además exhortó a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales, a no difundir rumores o información no confirmada y a reportar de manera inmediata cualquier situación al número de emergencias 911 o de forma anónima al 089.