Alerta en la frontera de Tamaulipas por escasez de agua

Las constantes lluvias e inundaciones registradas en Tamaulipas durante los últimos días no lograron cambiar el panorama hídrico de la franja fronteriza , al ubicarse a los municipios de esta zona dentro del color rojo en el semáforo del agua emitida por la Secretaria de Recursos Hidráulicos.

De acuerdo con datos consultados en el Semáforo del Cuidado del Agua publicado en el Periódico Oficial de Tamaulipas, son 12 de los 43 municipios del estado los que se encuentran catalogados en el color rojo, lo que representa que la disponibilidad del liquido es escasa.

Los municipios catalogados en color rojo son; Camargo, Guerrero, Díaz Ordaz, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, San Nicolás, Tula y Valle Hermoso.

Mientras que en color amarillo son 17 los municipios dentro de esta definición, los cuales son; Abasolo, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Casas, Cruillas, Guemez, Jiménez, Méndez, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, San Carlos, San Fernando, Victoria y Villagrán.

El color amarillo, indica que la disponibilidad de agua es media, por lo que algunas actividades agrícolas, o industriales se pide la realización con un uso moderado del líquido.

La clasificación en color rojo para los municipios fronterizos se ha mantenido constante desde el inicio de las actividades de este, lo cual fue en el mes de marzo del año 2023, por lo que la falta de agua se mantiene desde por lo menos dos años.

La determinación del color en cada municipio se realiza tomando en cuenta factores como el estado de las fuentes de agua superficiales y subterránea, el pronóstico de sequía, la demanda de agua de los usuarios y el estado de la infraestructura hidráulica y la cobertura de servicios.

La recomendación emitida por la Secretaría de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas es que a partir del color amarillo se modere el uso del agua tanto para los usuarios residenciales como los industriales y agrícolas.

Para el color rojo se exgerente un uso con extremos cuidados citando ejemplos como; hace uso de agua reutilizable, usar la menor cantidad de liquido en actividades domésticas y lavar ropa solo una vez por semana.



