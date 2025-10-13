Envía Tamaulipas ayuda humanitaria para afectados

Ayuda humanitaria para los damnificados envío el Gobierno del Estado de Tamaulipas en coordinación con Protección Civil y la Dirección de Servicios Aéreos, a través de cargamentos vía aérea en apoyo de la ciudadanía afectada en el estado de Veracruz.

Con traslados en Helicóptero Bell UH 1 y envío de kits de alimentos, así como comida para niños, es como inició la ayuda del Estado de Tamaulipas hacia ;as comunidades afectadas del estado de Veracruz.

Lo anterior fue informado anoche por la Dirección Estatal de Protección Civil del Gobierno del Estado de Tamaulipas.

Todo esto obedece a las instrucciones del gobierno humanista que encabeza el Dr. Américo Villarreal Anaya, quien extiende lazos fraternales con la población afectada durante las pasadas lluvias en gran parte de nuestro país.

En el Estado de Veracruz recibieron la ayuda humanitaria elementos de la Marina para canalizarla de inmediato a los damnificados de las inundaciones en los poblados, con el propósito de que se beneficien con los kits de alimentos y comida para niños.



