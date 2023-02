Plática con Claudia Sheinbaum: ´Es Tamaulipas una entidad que produce gran riqueza´

1.- ¿Tamaulipas es un estado con 3 millones 500 mil habitantes, una entidad fronteriza, un estado productor que es para usted?

- Tamaulipas es primero un gran entidad que produce una gran riqueza y pues es fundamental para nuestro país y sobre todo su gente que además ha renacido con el triunfo del doctor Américo Villarreal están contentos y se vislumbra un mejor futuro para Tamaulipas.

2.- Usted ha sido mencionada entre los presidenciables por Andrés Manuel López Obrador, ¿usted una doctora una mujer que ha estado siempre en su proyecto que representa esta mención?

- Es un gran orgullo, un gran privilegio ser nombrada por el presidente y al mismo tiempo una gran responsabilidad, hoy México vive un momento muy especial no solamente por el cambio que representa el presidente, si no por que hoy México tiene muchas ventajas para poder seguirse desarrollando, queremos que todo esto signifique bienestar para la gente.

3.- ¿En Tamaulipas se han visto muestras de apoyo ciudadanas hacia tu persona, hacia tu gobierno. ¿Cómo ves tu nombre, tu marca en esta parte del país en Tamaulipas?

- Yo agradezco las muestras de apoyo, tenemos una muy buena relación con el gobernador, Américo Villarreal lo apreciamos mucho a su esposa también y el haber estado cerca por ahí aunque nos sancionó el INE por estar apoyando al hoy gobernador, la gente lo tomó a bien que estuviéramos cerca en se momento y yo agradezco las muestras de cariño.

- Para todo hay tiempo y en el momento que se defina la encuesta a partir de ahí ya serán tiempos distintos.

4.- ¿Hay una competencia entre Marcelo Ebrard, Adan Augusto, en este contexto, cómo ves tú la situación respecto a ellos en este estado?

- Han salido algunas encuestas que nos colocan bien en Tamaulipas y en otras entidades de la República. Lo que tengo que hacer como Jefa de Gobierno es seguir gobernando la ciudad y al mismo tiempo poder dar a conocer lo que hemos hecho en la Ciudad de México y que la gente sepa lo que hacemos y lo que pensamos.

5.- Tamaulipas ha vivido momentos difíciles en los últimos años hay situaciones o temas de importancia para le entidad, el tema de la migración, la seguridad y en los últimos dos o tres años el tema del agua; ¿Tú cómo lo ves, como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México?

- La migración, tiene que ver primero la relación con Estados Unidos evidentemente, creo que ahora el presidente Biden tiene una actitud distinta respecto a la migración; y por supuesto hay resistencias en el Congreso (Norteamericano) creo que eso ayuda a la percepción de la gente.

- Creo yo como el presidente, que la mejor manera de disminuir la migración es invertir en los lugares de donde migra la gente; en general, no migra por gusto, si no por necesidad y por ello la mayor parte de la inversión tiene que estar en los lugares donde surge la migración no solo en Mexico si no en Centroamérica.

- Por eso la importancia del crecimiento del sureste de México, no solo del norte para que esto contenga la migración.

- En materia de seguridad, pues aquí en la Ciudad hemos tenido un buen ejemplo de la reducción de los índices delictivos, hemos hecho una reducción de más de 150% en homicidios en robos y por supuesto que hay que seguir trabajando, es parte de una política de atención a las causas y de cero impunidad.

Sobre el tema del agua, el doctor Américo tiene ahí algunos proyectos que tendrán que ser trabajados con el estado de Veracruz y una parte importante tiene que ver con el manejo del liquido en la frontera.

"Voy a dar una ejemplo de lo que estamos haciendo".

- La Ciudad de México recibe agua desde Michoacán, nosotros lo que decidimos hacer ante la sequía, que es muy fuerte en el centro del país, se ha tenido que disminuir las cantidad de agua que llega a la ciudad.

Lo que decidimos hacer junto con el Estado de México es invertir en Michoacán para hacer un riego más eficiente en algunas zonas y que ello permite la productividad de las zonas agrícolas, al dotar de agua a comunidades que no tenían el servicio y al mismo tiempo traer más agua al Valle de México.

6. ¿Cómo es su relación con el doctor Américo Villarreal Anaya?

- Bien, muy muy buena, yo lo aprecio mucho a él y su familia; vivieron momentos difíciles durante la elección. una persecución muy fuerte; él no se rindió nunca. Puso la honestidad y el amor de su pueblo por delante y eso es algo de admirarse y pues mi mayor admiración para Américo.