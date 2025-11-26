Comisión del Congreso realiza entrevista a terna de aspirantes a Fiscalía de Justicia de Tamaulipas

La Comisión de Justicia del Congreso del Estado realizó la etapa de entrevista a los integrantes de la terna de aspirantes a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Una vez que se tuvo la entrevista cada uno de los aspirantes, el diputado Isidro Vargas, presidente de la Comisión de Justicia, propuso emitir el dictamen correspondiente al considerar que la candidata y los candidatos, derivados de la terna enviada por el Titular del Ejecutivo, Américo Villarreal Anaya, cumplieron con los requisitos legales y constitucionales, solventaron satisfactoriamente la entrevista y aportaron elementos suficientes para valorar técnica y responsablemente sus perfiles.

Destacó que el procedimiento se ha desarrollado con exhaustividad, transparencia y pleno apego a la normatividad aplicable, lo que garantiza un proceso orientado al fortalecimiento institucional de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

La Comisión acordó proponer al Pleno Legislativo los tres perfiles entrevistados para dar continuidad al proceso, cuya decisión final se tomará en la sesión del próximo sábado 29 de noviembre.

¿Cuáles son las propuestas de los aspirantes a la Fiscalía de Justicia?

Marisol Ivette Borja Lara expuso un proyecto sustentado en la profesionalización y dignificación del personal, una justicia más eficaz con reducción del rezago, transparencia y combate a la corrupción, y atención ciudadana con enfoque de derechos humanos.

Por su parte, Jesús Gilberto Alarcón Benavides planteó fortalecer la integración técnica de las investigaciones, garantizar el debido proceso y consolidar una Fiscalía ética, eficiente y con controles de confianza efectivos.

En tanto, Jesús Eduardo Govea Orozco propuso una planeación estratégica orientada a la profesionalización continua, supervisión rigurosa, fortalecimiento de unidades especializadas y una mayor vinculación con la sociedad para asegurar transparencia y atención integral a víctimas.