Cecilia Imelda Lugo Cruz recibe la Medalla al Mérito en Tamaulipas

La artista tamaulipeca Cecilia Imelda Lugo Cruz recibió la Medalla al Mérito "Luis García de Arellano 2025" su nombre quedó grabado en el Muro de Honor del Congreso del Estado, como un justo reconocimiento por su trayectoria profesional y ejemplar en la danza, la literatura, el teatro y la poesía, además de ser una destacada bailarina coreógrafa, gestora cultural, y una figura emblemática de la escena dancística nacional.

Fue el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, quien, en nombre del Congreso, entregó la presea, la más alta distinción que otorga el Poder Legislativo a destacadas personalidades del estado.

"Nos sentimos muy orgullosos de usted, de su obra, de su ejemplo, de su determinación para brillar y de llevar con usted a cada escenario, a cada aula, a cada recinto cultural, a cada estreno, la identidad y el orgullo de ser tamaulipeco", expresó el gobernador en la sesión solemne en el recinto oficial del Congreso Local.

La decisión de otorgar este galardón, se tomó tras un proceso de análisis de las 14 postulaciones recibidas en respuesta a la convocatoria pública emitida en diciembre de 2024.

¿Qué dijo Cecilia Lugo?

Lugo Cruz es reconocida a nivel nacional e internacional por sus aportaciones a la danza contemporánea, la creación coreográfica, la formación de nuevas generaciones y la promoción cultural.

Al recibir la máxima distinción que otorga el Congreso de Tamaulipas, Cecilia Lugo Cruz, agradeció la presea y destacó que Tamaulipas es el primer estado en el país que reconoce y aprecia el largo trabajo de una profesional de la danza y, más aún, lo ha llevado a un rango de mérito.

"Es un premio a la danza del país. Reconocer a la danza encarnada en la figura de una mujer que danza, es algo que nunca pensaron ver mis ojos en mi propio estado. Ensanchar la mirada de este, para fortalecer la cultura, la diversidad, la inclusión y el arte, engrandece el trabajo sensible del Poder Legislativo", mencionó.



