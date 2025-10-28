Tamaulipas intensifica acciones contra el gusano barrenador en límites con Veracruz y SLP

La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas intensificó las acciones preventivas para mantener al estado libre del gusano barrenador, enfocando sus esfuerzos en comunidades ganaderas que colindan con los estados de Veracruz y San Luis Potosí.

¿Qué acciones se están implementando?

A través de la Subsecretaría de Desarrollo Pecuario y Forestal, se lleva a cabo la segunda etapa del programa de prevención bajo el lema "Sin heridas, no hay gusaneras", con actividades directas en ejidos y comunidades rurales de Altamira, González, El Mante, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Tula, Bustamante, Jaumave y Miquihuana.

¿Qué incluye la estrategia de prevención?

El titular de la dependencia, Antonio Varela Flores, informó que la estrategia incluye capacitaciones, entrega de material informativo, kits para toma de muestras y cicatrizante gratuito, con el fin de que los productores cuenten con herramientas para actuar de manera inmediata ante cualquier sospecha de presencia del gusano barrenador. Varela Flores destacó que la participación activa de las y los productores es fundamental para preservar el estatus sanitario que distingue a Tamaulipas y proteger el patrimonio ganadero de las familias rurales.

Con estas acciones, dijo que la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible del campo tamaulipeco y con la protección de la salud animal en todo el territorio estatal, especialmente en las regiones fronterizas con Veracruz y San Luis Potosí, donde se refuerzan los mecanismos de prevención para evitar el ingreso de plagas que afecten la ganadería local.