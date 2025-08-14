Apoyo educativo a estudiantes de la UAT: Beca Futuro Tamaulipas

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) informó que un total de 6 mil 561 estudiantes recibieron la Beca Futuro Tamaulipas, que busca ayudar a jóvenes a continuar su preparación académica y evita la deserción escolar.

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, presidió, en el Campus Victoria, la ceremonia de entrega a estudiantes de las facultades y unidades académicas que tiene la universidad en las zonas norte, centro y sur del estado.

A la ceremonia acudió Miguel Ángel Valdez García, titular de la Secretaría de Educación del gobierno estatal, quien fue testigo del apoyo económico que se otorga a los universitarios.

El rector Anaya Alvarado felicitó a las y los beneficiados de la beca que, explicó, brinda el Gobierno del Estado, a través del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC).

"Su dedicación y perseverancia son la mejor garantía de que este apoyo se transformará en logros y en éxitos", expresó el rector en su mensaje, ante la asistencia presencial y por videoconferencia de los estudiantes que recibieron los estímulos económicos en sus respectivas sedes universitarias.

Además agradeció al gobernador Américo Villarreal Anaya, por hacer llegar estos apoyos directamente a la comunidad estudiantil, y destacó que "no solo alivian una necesidad inmediata, sino que fortalecen el camino hacia un futuro profesional sólido, dotando a los jóvenes con las herramientas necesarias para encontrar su rumbo y alcanzar sus metas".

Informó cómo se entregaron los apoyos, en la zona norte recibieron 1 814 becas; en la zona sur, 2 195; y en la zona centro, 2 552. Este apoyo ha contribuido a reducir la deserción escolar hasta en un 80 por ciento.

Y en su momento, el secretario Valdez García dijo que este programa de apoyo a universitarios se enmarca en el interés del gobierno estatal, por garantizar a los jóvenes el derecho a la educación pertinente y de calidad.

Por lo que reconoció el liderazgo del rector para impulsar el crecimiento acelerado de la UAT, con indicadores que impactan en la calidad educativa y su participación con todos los sectores que la posicionan como un puntal del desarrollo en Tamaulipas.