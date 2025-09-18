Entrega alcalde aula especial a jardín de niños

Para atender las necesidades educativas de alumnos con necesidades especiales, el alcalde Eduardo Gattás Báez y la presidenta del DIF Victoria, señora Lucy de Gattás, entregaron un aula educativa en el Jardín de Niños Beatriz Ordóñez Acuña, ubicado en el fraccionamiento Las Flores.

Esta obra, reconocida como trascendental por su directora, la Maestra Diana María Ríos Cervantes, beneficiará a niñas y niños con necesidades educativas especiales, proporcionándoles espacios adecuados para su desarrollo integral y óptimo.

Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno de Victoria con la responsabilidad social, como las más de 21 mil desayunos escolares que el DIF Victoria entrega diariamente, y ahora, con la apertura de este aula de 48 metros cuadrados para una comunidad escolar de 272 niños en educación inicial.

El nuevo espacio será un lugar donde nacerá el aprendizaje, la siembra de valores y el desarrollo de conocimientos que marcarán el futuro de Victoria. El compromiso de nuestro gobierno es que ninguna niña o niño se quede atrás, reiteró el alcalde Eduardo Gattás, quien pone a la educación en el centro de las decisiones.