Nombran nuevo subsecretario de Operaciones de la Guardia Estatal

Enrique Dena Salgado fue nombrado como subsecretario de Operaciones de la Guardia Estatal en Tamaulipas, sustituyendo en el cargo al general Alex Melgarejo Torres, quien encabezó ésta área durante la primera mitad del gobierno estatal.

La ceremonia de toma de protesta y posesión al cargo, estuvo encabezada por el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, quien dio la bienvenida a Enrique Dena Salgado como subsecretario de Operaciones de la Guardia Estatal.

"Su incorporación representa un hecho de gran relevancia para nuestra institución y para la sociedad tamaulipeca, ya que se trata de un profesional con amplia experiencia, trayectoria reconocida, y un profundo compromiso con el servicio", externó el secretario de Seguridad Pública.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) dijo que Enrique Dena Salgado tiene la encomienda de garantizar la tranquilidad ciudadana y fortalecer la confianza en las instituciones del estado.

"El cargo que hoy asume demanda, visión estratégica, capacidad de coordinación y sensibilidad social, se trata de un desafío que implica garantizar la tranquilidad ciudadana, fortalecer la confianza en nuestras instituciones y trabajar día a día por un entorno de paz y justicia".

Dena Salgado rindió protesta ante el personal operativo y administrativo que integra la SSPT y le fue entregado el nombramiento oficial del cargo otorgado por el gobernador, Américo Villarreal Anaya.