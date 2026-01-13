Suben hospitalizaciones por enfermedades respiratorias

Las enfermedades respiratorias, que no fueron atendidas a tiempo, incrementaron en un 15 por ciento las hospitalizaciones en Tamaulipas, informó el secretario de Salud Vicente Joel Hernández Navarro.

Explicó que la principal incidencia fue en pacientes que desarrollaron complicaciones como neumonía o que ya presentaban padecimientos crónico-degenerativos.

El funcionario explicó que, si bien la mayor parte de los casos respiratorios se atienden en consulta externa, existe un segmento que evoluciona a cuadros más severos y requiere manejo hospitalario e incluso terapia intensiva.

"Las circunstancias respiratorias las dividimos en dos partes: una es la que se hospitaliza y que tiene situaciones de complicación, y la otra es la que llega a la consulta externa", señaló.

Detalló que, en el primer nivel de atención, las enfermedades respiratorias registraron un aumento cercano al 30 por ciento, mientras que en el rubro de hospitalización el alza fue menor, aunque significativa.

"Sí hubo un aumento, no tan significativo como el número de casos que hubo, pero sí podemos estar hablando de un 15 por ciento de aumento de enfermedades respiratorias que se llegan a hospitalizar", precisó.

Hernández Navarro indicó que una de las causas del ingreso hospitalario es que algunos pacientes acuden de manera tardía a recibir atención médica.

"De repente llegan ya después de la etapa en la que se pueda salir positiva una prueba, pero realmente ese 20 por ciento que existió de enfermedades por COVID, pues la letalidad fue muy baja", comentó al referirse al comportamiento reciente del virus.

El secretario de Salud subrayó que el COVID representó alrededor del 20 por ciento de las enfermedades respiratorias en las que se realizaron pruebas, aunque aclaró que la mayoría de los cuadros graves se presentan cuando existen factores de riesgo previos.

"Sobre todo cuando ya tienen alguna enfermedad pulmonar o alguna neumonía, pues son pasadas a que sean hospitalizadas y a veces algunos de ellos pasan a terapia intensiva", dijo.

Ante este panorama, llamó a la población a no minimizar síntomas que suelen asociarse con una "simple gripa", ya que pueden ocultar padecimientos más severos.

"Mínimo, tienes que ir con un médico para que te pongan el estetoscopio y vean cómo están tus campos pulmonares; después, hasta una radiografía, y hay casos en que se pide una tomografía", explicó.

Insistió en que la valoración clínica oportuna es clave para evitar complicaciones, ya que eso permite conocer qué tan avanzada está la enfermedad, cómo tratarla, o si es necesario tener que hospitalizar al paciente para que logre combatir el padecimiento.

"Todo eso se basa en una valoración clínica y una valoración clínica por niveles de atención, hasta el tercer nivel", sostuvo.

Hernández Navarro también reiteró la importancia de mantener medidas básicas de prevención cuando se presentan síntomas respiratorios.

"Si yo tengo una enfermedad respiratoria, para proteger a los demás, debo de usar el cubrebocas", expresó, al tiempo que recomendó reducir la asistencia a reuniones sociales mientras dura el cuadro clínico.

En cuanto a la vacunación, informó que la respuesta de la población ha sido positiva, con coberturas de entre 62 y 63 por ciento contra COVID e influenza, especialmente en adultos mayores y personas con enfermedades crónico-degenerativas, aunque reconoció que aún quedan semanas para reforzar la protección de estos grupos.



