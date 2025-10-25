Encuentran a joven de Houston reportada como desaparecida en Tamaulipas

Una mujer originaria de Houston, Texas, que estaba reportada como desaparecida fue encontrada en una carretera de Tamaulipas. La víctima informó que llevaba dos días viajando y que le habían robado sus pertenencias.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero hacían recorridos sobre la Carretera Federal 101, cuando a la altura del kilómetro 122, como referencia el puente "El Encinal", vieron a una mujer que caminaba sola a la orilla de la vía.

Al aproximarse e identificarse como agentes de la Guardia Estatal, la mujer refirió llamarse Angelita Moreno, de 24 años, originaria de Houston, Texas, con destino al rancho "La Venadita", en el municipio de Hidalgo.

La joven informó que llevaba dos días viajando y que le habían robado sus pertenencias. Los elementos detectaron que sus características coincidían con una publicación en redes sociales donde se solicitaba apoyo para localizarla, por lo que se activaron los protocolos de atención y enlace institucional.

Se le proporcionó agua y alimento y fue trasladada al Sistema DIF Municipal de Hidalgo, donde se prevé el encuentro con sus familiares.