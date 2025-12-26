Siembran 200 mil alevines de tilapia en presas de Tamaulipas

Un total de 200 mil alevines de tilapia fueron sembrados en la presa Emilio Portes Gil y en la presa Vicente Guerrero, con el objetivo de impulsar la pesca comercial y el desarrollo económico de las comunidades rurales.

La jornada fue encabezada por el subsecretario de Pesca y Acuacultura, Jorge de Jesús Montagner Mendoza, quien indicó que estas las acciones son para fortalecer el sector pesquero en Tamaulipas.

Acciones de la autoridad para fortalecer la pesca

Durante las actividades se contó con la participación del presidente municipal de Casas, Jorge Humberto Hinojosa García; el director de Desarrollo Rural de Casas, Mijail Ernesto Balleza, así como socios de cooperativas pesqueras de ambos municipios, quienes reconocieron la importancia de este tipo de acciones para el desarrollo sostenible de la región.

Impacto en la comunidad pesquera de Tamaulipas

Montagner Mendoza sostuvo un diálogo cercano con ejidatarios y representantes de cooperativas pesqueras de los municipios de Casas y González, quienes plantearon diversas necesidades y solicitudes relacionadas con el fortalecimiento de la actividad pesquera en la región.

Indicó que estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno del Estado para continuar impulsando el desarrollo rural y pesquero, brindando apoyo directo a las comunidades y promoviendo prácticas sustentables que fortalezcan la economía de las familias tamaulipecas.