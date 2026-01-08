Informalidad sube crisis laboral en Tamaulipas

Tamaulipas se mantiene entre las entidades con mayor número de conflictos laborales en el país, en un contexto de alta informalidad y la persistente vulneración de derechos de miles de trabajadores, de acuerdo con cifras oficiales del INEGI y de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Las estadísticas sobre Relaciones Laborales de Jurisdicción Local (ERLAJUL) indican que el estado registró 19 mil 270 convenios prejudiciales, lo que equivale a una tasa de 11.8 por cada mil personas ocupadas.

Este comportamiento colocó a Tamaulipas en el quinto lugar a nivel nacional.

A ello se sumaron dos mil 220 conflictos de trabajo y 111 emplazamientos a huelga, reflejo de una presión constante sobre los mecanismos de conciliación y justicia laboral.

El panorama se agrava al considerar que casi la mitad de la población ocupada en la entidad labora en condiciones de informalidad.

De acuerdo con la ENOE al segundo trimestre de 2025, Tamaulipas cuenta con un millón 653 mil 268 personas ocupadas, de las cuales 885 mil 517 se desempeñan en el sector formal, mientras que 767 mil 751 trabajan en el sector informal.

Esta cifra representa una tasa de informalidad laboral de 46.4 por ciento respecto de la Población Económicamente Activa.

La distribución por sexo muestra que 435 mil 774 hombres y 331 mil 977 mujeres se encuentran en la informalidad.

Lo que evidencia que la falta de acceso pleno a derechos laborales afecta a ambos grupos, aunque con impactos diferenciados en términos de estabilidad, ingresos y acceso a la seguridad social.

Entre las principales causas de la vulneración de los derechos laborales en el estado se encuentran el crecimiento del sector informal, el incumplimiento de obligaciones patronales y deficiencias en la aplicación de la ley.

A ello se suman problemáticas como despidos injustificados, prestaciones fuera de la ley, incumplimiento de contratos, actos de violencia en los centros de trabajo, falta de pago de salarios, condiciones de riesgo para la seguridad del trabajador y la negación de la seguridad social.

Estos factores no solo derivan en un aumento de los conflictos laborales, sino que generan efectos de largo alcance en la vida económica y social del estado, como la exclusión laboral, la disminución de la productividad y el incremento de la desigualdad y la pobreza.

En este contexto, para el año 2026 el programa estatal de Impartición de Conciliación y Arbitraje Laboral plantea fortalecer la atención a los derechos de seguridad social y al trabajo sin discriminación, mediante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

A través de este esquema se contempla otorgar asesorías jurídicas y representación legal a las personas trabajadoras cuyos derechos hayan sido vulnerados, bajo un enfoque que incorpora la perspectiva de género.

Asimismo, se establece Dcomo meta de largo plazo el cumplimiento total de lo dispuesto en el artículo décimo sexto transitorio de la Ley Federal del Trabajo, derivado de la reforma del 1 de mayo de 2019, con el objetivo de concluir los asuntos en trámite y lograr una ejecución eficaz de los laudos, como parte del acceso efectivo a la justicia laboral.

OFRECERÁN ASESORÍAS