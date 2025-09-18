Van por empresas fantasma en Tamaulipas

Para hacerle frente a la corrupción en la entidad, el Congreso local dará entrada a una iniciativa de reforma a la Ley Adquisiciones para el Estado y sus Municipios para que verifiquen los domicilios fiscales de las personas y empresas antes de celebrar contratos por bienes y servicios.

Un paso firme para cerrar la puerta a la corrupción en las contrataciones públicas y garantizar que los servicios contratados con dinero de los tamaulipecos se cumplan eficazmente”. Francisco Adrián Cruz Martínez diputado presidente de la Diputación Permanente

El diputado presidente de la Diputación Permanente, Francisco Adrián Cruz Martínez señaló que estos cambios en los filtros es “un paso firme para cerrar la puerta a la corrupción en las contrataciones públicas y garantizar que los servicios contratados con dinero de los tamaulipecos se cumplan eficazmente”.

Antes de cerrar y firmar un contrato, tanto las secretarías de gobierno y los municipios deberán enviar a personas para verificar que realmente el domicilio fiscal de los proveedores y contratistas, y ejecuta operaciones desde ahí, y evitar darle recursos a empresas fantas o que simulan facturas.

La medida busca impedir que empresas fantasma, utilizadas para simular servicios y desviar recursos, participen en licitaciones o adjudicaciones directas.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), las empresas fantasma son entidades “legalmente constituidas que simulan actividades empresariales, sin contar con la infraestructura para producir bienes o servicios. O bien, constituyen fachadas corporativas cuyo propósito es defraudar o evadir la aplicación de la ley”.

Esta práctica está tipificada en el artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación, con penas de hasta nueve años de prisión.

Por ejemplo, una compañía que se registra como prestadora de servicios de limpieza, pero en el domicilio fiscal reportado sólo hay una vivienda familiar sin maquinaria, trabajadores ni insumos.

Esta empresa firma contratos con dependencias públicas, emite facturas y aparenta cumplir, cuando en realidad los servicios se prestan de manera parcial o simplemente no existen.

El SAT también advierte que muchas de estas compañías operan en red y comparten domicilio, cuentas bancarias o representantes legales para triangular recursos y hacer más difícil su rastreo.

Así mismo, las Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS), que venden comprobantes fiscales digitales por bienes o servicios inexistentes, permitiendo a terceros deducir montos y evadir impuestos.

El SAT ecxplica que este tipo de empresas cobran un porcentaje por emitir facturas falsas, con lo que no sólo se reduce la recaudación del ISR y del IVA, sino que se facilita el lavado de dinero.

Cuando la autoridad detecta que un contribuyente emite comprobantes sin la infraestructura para prestar los servicios o entregar bienes, o bien que no se localiza en su domicilio fiscal, presume la inexistencia de las operaciones amparadas en dichas facturas y puede incluirlo en la lista negra de EFOS.

En ese contexto, el diputado explicó que con la verificación física de proveedores es necesario para frenar las operaciones simuladas, y brindará certeza al mercado, pues permitirá que sólo participen en las licitaciones empresas reales, con capacidad técnica y financiera para cumplir.



