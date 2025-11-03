Construyen refugios para insectos polinizadores en Tamaulipas

Una actividad en busca de proteger a los insectos polinizadores se ha emprendido en Tamaulipas, construyendo refugios realizados en diversos materiales. Se trata de "condominios ecológicos" diseñados para abejas solitarias, crisopas y mariquitas.

El vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT), Eduardo Rocha Orozco, dijo que estos espacios denominados "condominios" ecológicos realizados en diversos materiales para insectos funcionan como un refugio, espacio de anidación y resguardo para especies como abejas solitarias, crisopas y mariquitas, que participan activamente en la polinización y el control biológico de plagas.

"Su instalación se integra con un jardín de polinizadores, diseñado para ofrecer fuentes de néctar, polen y microhábitats naturales", explicó el funcionario estatal.

Esta actividad se realiza en el Museo de Historia Natural (TAMUX) de Ciudad Victoria, donde niñas, niños y adultos se convierten en guardianes de la vida, al generar jardines polinizadores y refugios para los héroes que sostienen el planeta: los insectos.

"Con acciones y estrategias desde plantar una flor, hacer un espacio para habitar por los insectos, niñas, niños y adultos están reescribiendo el destino de la humanidad. Este proyecto es una propuesta conjunta de carácter artístico y de divulgación ambiental", expresó.