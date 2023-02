Anticipa Ejército elecciones tranquilas en Tamaulipas

A menos de una semana para la jornada de la elección extraordinaria, se prevé un ambiente relajado en materia de seguridad pública, informó el comandante de la 48 Zona Militar, Elpidio Canales Rosas.

Para ello, la Secretaría de la Defensa Nacional se encontrará activa sólo en espera de algún llamado por alteraciones graves del orden que susciten este domingo 19 de febrero.

"Nosotros no vamos a salir, es más, nunca hemos salido durante las elecciones, no se ha requerido y no es función de nosotros andar haciendo patrullajes en las elecciones", dijo este lunes para EL MAÑANA de Reynosa, el General de Brigada DEM (Diplomado del Estado Mayor).