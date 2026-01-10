Matan a mujer en obra de vivienda

Propietarios de una casa en construcción que se localiza en un terreno del ejido Loma Alta, encontraron en su interior el cuerpo sin vida de una mujer, dando aviso a las autoridades policiacas.

El macabro hallazgo fue localizado en un inmueble que se encuentra en obra negra sobre las calles José Mercado y Pedro Sotomayor de la comunidad rural arriba citada.

Al sitio arribaron elementos de las diversas corporaciones policiacas, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes sobre los sangrientos hechos.

Fuentes cercanas al caso revelaron que la ahora occisa respondía al nombre de Violeta "P", quien presentaba un golpe contuso en la cabeza, lesión que presuntamente le provocó la muerte.

Se presume que el o los presuntos responsables del asesinato de la fémina, utilizaron un objeto contundente para quitarle la vida; personal de servicios periciales levantaron evidencias en el lugar, para esclarecer este crimen.



