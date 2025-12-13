INFONAVIT entrega 118 viviendas del Bienestar en Ciudad Victoria

En Ciudad Victoria se entregaron 118 viviendas del Bienestar que están en el fraccionamiento Todos por Tamaulipas. En el evento estuvieron el director general del INFONAVIT, Octavio Romero Oropeza, en compañía del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

Las viviendas entregadas son de 60 metros cuadrados con dos recámaras, sala-comedor, cocina, baño completo y patio de servicio.

¿Qué requisitos se necesitan para adquirir vivienda en Tamaulipas?

Cuentan con áreas verdes, además de tener todos los servicios y estar cercanas a escuelas, comercios y hospitales. Para poder adquirir una, las y los trabajadores solo requieren cumplir con tres requisitos: tener una antigüedad de por lo menos 6 meses en su trabajo, ganar entre 1 y 2 salarios mínimos y no contar con un crédito hipotecario vigente con el Instituto.

En su intervención el director general del INFONAVIT destacó que esta entrega forma parte del programa Vivienda para el Bienestar el cual contempla la construcción de 1 millón 200 mil viviendas por parte del Instituto, en todo el país, durante este sexenio.

“Llevamos al día de hoy, iniciadas 308 mil viviendas y queremos cerrar el año con 315 mil. Y el próximo año ya tenemos proyectos, que hemos revisado a lo largo de todo el país, que adicionan 400 mil viviendas más, de manera que, el próximo año tendríamos, en el segundo año de gobierno, más de la mitad de la meta del sexenio”, señaló.

En el caso de Tamaulipas, informó que ya se tienen contratados y en construcción 28 desarrollos, con 37 mil 500 viviendas en siete municipios. Agregó que, durante el primer semestre del próximo año, se alcanzarán las 52 mil 500 viviendas, lo que equivale a casi el 90% de la meta sexenal.