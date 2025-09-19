Registra baja empleo formal en Tamaulipas

El empleo formal registra dos meses consecutivos a la baja en Tamaulipas derivado de los ajustes en la industria maquiladora, reconoció el secretario del Trabajo y Previsión Social, Gerardo Illoldi Reyes, sin embargo, se espera que en el último trimestre del año cierre con un aumento por las nuevas inversiones en la entidad.

Explicó que, si bien la tasa ocupacional se ha mantenido, se ha registrado una baja en la formalidad laboral. Ambos conceptos son similares, pero no miden lo mismo. El primero observa cuántas personas están empleadas, y la segunda cuántas de esos empleados están dentro de la legalidada al recibir prestaciones de Ley.

"La tasa ocupacional sigue manteniéndose, lo que sí ha estado disminuyendo un poco es la formalidad en el empleo y eso es porque algunos empleos de la industria maquiladora se han estado reajustando. Esperamos que para el cierre de año esto se renivele", señaló.

El funcionario reconoció que el contexto internacional ha afectado al estado, particularmente por los riesgos de ajustes comerciales con Estados Unidos, por la estrategia arancelaria del presidente Donald Trump.

"Sabemos que ha sido un año con muchas situaciones económicas a nivel mundial, reajustes en la coordinación binacional con el país vecino, donde se prevé la posibilidad de aranceles, que todavía no está descartada. Y eso probablemente hace que se ajuste la industria, en este caso la industria maquiladora de exportación principalmente, que es el principal eje económico del Estado en la cuestión de generación de empleos", dijo.

De acuerdo con Illoldi Reyes, actualmente se estima un retroceso de aproximadamente mil 200 empleos formales, sin embargo, las proyecciones son optimistas de cara al cierre del año.

"Ahorita yo creo que estaremos, mil 200 empleos a la baja, pero con esa posibilidad de ajuste que nos permita no solo quedar tabla, sino estar un poquito por encima", puntualizó.

Sin embargo, las estadísticas el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en junio Tamaulipas registraba 695 mil 327 empleos formales, pero al cierre de agosto la cifra disminuyó en dos mil 155, al ubicarse en los 693 mil 172.

El secretario subrayó que el gobierno estatal mantiene coordinación con las empresas para contener la curva de la baja y lograr que el empleo formal se recupere en los meses de octubre, noviembre y diciembre.

"Se prevé a partir del siguiente mes, octubre, noviembre y diciembre, que es el último trimestre también del año, que cierre fuerte y que se puedan nivelar", afirmó.

El titular del Trabajo destacó que, pese al panorama en la pérdida de la formalidad, se han mantenido las gestiones de atracción de inversión, principalmente en la frontera, lo que aumentará la demanda de mano de obra y personal especializado.

"Se prevén inversiones en Nuevo Laredo, que se van a generar al menos 500 plazas definitivas mediante la ANAM. Entonces, esas son buenas noticias", aseguró.

Añadió que estos proyectos se suman a los de infraestructura que ya se desarrollan en la frontera como las Estaciones Seguras, los cuales también impulsan la necesidad de mano de obra.

"Además de las inversiones que se están llevando a cabo en la infraestructura de la misma ciudad, implican mayor necesidad de mano de obra", explicó.



